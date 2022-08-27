«Отсутствие Новака на US Open — потеря». Надаль — о Джоковиче

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился мыслями об отсутствии на US Open теннисиста Новака Джоковича.

«Мы знали ещё несколько месяцев назад, что если не будет изменений в правилах, то Новак не сыграет, не так ли? С моей точки зрения, это очень печальная новость. Всегда обидно, когда лучшие игроки не могут принять участие в турнире из-за травм или по другим причинам. Отсутствие одного из лучших игроков в истории турниров «Большого шлема» — потеря. Это тяжело для болельщиков, тяжело для турнира. Думаю, тяжело и для теннисистов, ведь мы хотим играть с лучшими.

С другой стороны, я повторяю то, что говорил уже много раз. Спорт в некотором смысле больше, чем любой игрок. Я пропустил много важных событий в теннисной карьере из-за травм. В прошлом году не играл на US Open, два года назад не играл на US Open, однако турнир продолжается и развивается.

Даже если это не очень хорошая новость для всех, мир не стоит на месте. Теннис будет продолжаться без меня, без Новака, без Роджера. Без сомнения, Джокович — один из самых важных игроков за последние 20 лет, за всю историю нашего спорта. В личном плане мне его жаль. Жаль, что он не сможет приехать сюда», — цитирует Надаля журналист Джеймс Грэй в социальных сетях.