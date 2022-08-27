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Самсонова вышла в финал турнира в Кливленде, где встретится с белоруской Саснович

Самсонова вышла в финал турнира в Кливленде, где встретится с белоруской Саснович
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В Кливленде (США) на стадионе «Нотика Энтертейнмент Комплекс. Стэдиум Корт» состоялся второй полуфинальный матч одноимённого турнира категории WTA-250, в котором сошлись 27-летняя американка Бернарда Пера (51-е место рейтинга) и 23-летняя россиянка Людмила Самсонова (45-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Самсоновой в двух сетах – 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 54 минуты.

На счету американки Перы одна подача навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. У россиянки Самсоновой – семь эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре из девяти (44%) удачных брейк-пойнтов.

В финале соперницей Людмилы Самсоновой станет 28-летняя белорусская теннисистка Александра Саснович (36-е место рейтинга).

Сетка турнира в Кливленде.
Кливленд. 1/2 финала
27 августа 2022, суббота. 01:40 МСК
Бернарда Пера
51
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
45
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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