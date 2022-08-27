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Дарья Касаткина уверенно вышла в финал турнира в Гранби

Дарья Касаткина уверенно вышла в финал турнира в Гранби
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В Гранби (Канада) на стадионе «Клуб де Теннис де Луасир де Гранби. Центральный корт» состоялся первый полуфинальный матч одноимённого турнира серии WTA-250, в котором сошлись 25-летняя представительница России Дарья Касаткина (10-е место рейтинга) и 19-летняя француженка Диан Парри (81-е место рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Касаткиной в двух сетах – 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты.

На счету Дарьи одна подача навылет, две двойные ошибки и шесть из 11 (55%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, две двойные ошибки и один из двух (50%) удачных брейк-пойнтов.

В финале турнира Касаткина встретится с 28-летней австралийской Дарьей Савилл (28-е место рейтинга), вышедшей на данную стадию турнира из-за отказа от участия украинки Марты Костюк.

Сетка турнира в Гранби
Гранби. 1/2 финала
27 августа 2022, суббота. 01:35 МСК
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Диан Парри
81
Франция
Диан Парри
Д. Парри
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