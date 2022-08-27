Андреева вышла в основную сетку US Open – 2022, обыграв соотечественницу Рахимову

18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева (131-е место рейтинга) сумела пробиться в основную сетку престижного турнира – US Open – 2022.
В финале квалификации ей удалось победить 20-летнюю соотечественницу Камиллу Рахимову (90-е место рейтинга). Встреча завершилась победой Андреевой в трёх сетах – 4:6, 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа 36 минут.
На счету Андреевой две подачи навылет, одна двойная ошибка и шесть из 11 (55%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, три двойные ошибки и четыре из девяти (44%) удачных брейк-пойнтов.
Напомним, старт открытого чемпионата США по теннису запланирован на 29 августа. В турнире категории «Большого шлема» примет участие 128 теннисистов. Призовой фонд US Open – 2022 составит рекордные $ 60 млн. Соревнование завершится 11 сентября.
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