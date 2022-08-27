Медведев высказался об отсутствии Джоковича на US Open – 2022
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев признался, что хотел бы увидеть в действии 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича на Открытом чемпионате США.
«Я имею в виду, мне бы хотелось, чтобы он сыграл здесь. Мы видели это на Уимблдоне. В этом году он провёл не так много турниров. Он приехал туда, он победил. Он такой чемпион. Я действительно чувствую, как накаляется соперничество соперничество с Рафой в некоторой степени. 22, 21 – это шутка количества.
Жаль, что его здесь нет. Я думаю, это была бы отличная история для тенниса. Не только с точки зрения тенниса, но это не мы, теннисисты, это правило американского правительства. Это тоже вполне понятно», – цитирует Медведева Sportskeeda.
Новость по теме«Отсутствие Новака на US Open — потеря». Надаль — о Джоковиче
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