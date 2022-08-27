Даниил Медведев: я уверен, что через сто лет мы всё ещё будем говорить о Серене Уильямс

Первая ракетка мира Даниил Медведев поделился своими мыслями о наследии 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс во время своей пресс-конференции в преддверии US Open – 2022.
«Да, у меня ничего нет связанного с ней. Мы действительно общались несколько раз. Я думаю, что должно быть что-то, но сейчас у меня этого нет. Если нет, я всегда говорю, что когда я впервые взял ракетку, мне было 6 лет, я не помню, когда я начал смотреть теннис по телевизору. Скажем, через полгода, через год. Ладно, есть такие турниры, турниры «Большого шлема», крупнейшие турниры в мире. Серена уже была там. Я не уверен, что она была первой ракеткой мира. Они играли вместе с Винус в финалах турниров «Большого шлема», обе много выигрывали. Серена уже начала выигрывать немного больше. Ладно, сейчас она самая сильная женщина в мире тенниса прямо сейчас. Это круто. 20 лет спустя я здесь, уже добился определённых успехов в своей карьере, а Серена всё ещё играет, играя свой последний Открытый чемпионат США. Это просто легендарно. Каждый раз, когда я видел её лично, вокруг нее просто витала эта легендарная энергия, с которой, я думаю, нелегко жить, так как именно поэтому все являются её фанатами. Может быть, папарацци. Ты приходишь сюда и говоришь: «Я фанат, что-то особенное». Она, безусловно, оставит потрясающее наследие в теннисе. Я уверен, что через сто лет мы всё ещё будем говорить о Серене Уильямс», — цитирует Медведева журналист Марио Боккарди в своём «твиттере».
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