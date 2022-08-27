Фритц заявил, что будет противостоять коучингу в теннисе, несмотря на новые правила

12-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц повторно высказал мнение о новом правиле коучинга, применяемое в пробном режиме.

«Люди знают, что я думаю по этому поводу. Я действительно ненавижу это. Это не то, что должно быть частью нашего вида спорта. Я чувствую, что правила изменились, или мы разрабатываем эту пробную фазу. У меня такое чувство, что ATP-тур был почти запуган. Многие люди всё равно это делают. Те, которые тренируют, в любом случае. Мы собираемся разрешить это и посмотреть, что произойдёт.

Мне это не нравится. Теннис – это индивидуальный вид спорта, так почему же кто-то другой должен быть в состоянии вам помочь? Я думаю, что люди недооценивают, насколько ментален и стратегичен этот вид спорта, поэтому они не понимают, насколько велика разница.

Я никогда в жизни не получал коучинг на корте. Я имею в виду, если вы хотите получить коучинг на корте, так, будьте агрессивным, проведите отличную работу, продолжайте это делать… Это не будет коучингом на корте. Есть понятие поддержка со стороны тренера и есть понятие коучинг на корте.

Я никогда в жизни не получал предупреждение за то, что я пользовался коучингом на корте. Никогда не получал предупреждения. Даже сейчас, когда коучинг вступил в силу, я не хожу разговаривать со своим тренером. Если он когда-нибудь и говорит мне что-нибудь, я этого не слышу. Я думаю, что это аргумент, который используют люди, выступающие за это», — цитирует Фритца Sportskeeda со ссылкой на журналиста Марио Боккарди.

Напомним, 11 июля Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила, что опробует коучинг. Правила действуют как в квалификациях, так и в матчах основной сетки турниров АТР, включая US Open и Итоговый чемпионат.

