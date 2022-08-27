Радукану высказалась об оказываемом на неё давлении в преддверии US Open – 2022
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Действующая чемпионка US Open, британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала ситуацию с давлением, которое оказывается на неё перед стартом турнира.
«Я думаю, вы больше думаете о давлении и рейтинге, чем я. Защита титула – это просто то, что придумывает пресса. Я просто двигаюсь от матча к матчу постепенно. Каждая теннисистка является очень способной в этой сетке. Я просто сосредотачиваюсь на том, что я делаю, на своём собственном пути», — цитирует Радукану журналист Марио Боккарди в своём «твиттере».
В 2022 году Эмме предстоит защищать прошлогодний титул, который она завоевала благодаря победе в финале соревнований. Британка оказалась сильнее канадки Лейлы Фернандес со счётом 6:4, 6:3.
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