Радукану высказалась об оказываемом на неё давлении в преддверии US Open – 2022

Действующая чемпионка US Open, британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала ситуацию с давлением, которое оказывается на неё перед стартом турнира.

«Я думаю, вы больше думаете о давлении и рейтинге, чем я. Защита титула – это просто то, что придумывает пресса. Я просто двигаюсь от матча к матчу постепенно. Каждая теннисистка является очень способной в этой сетке. Я просто сосредотачиваюсь на том, что я делаю, на своём собственном пути», — цитирует Радукану журналист Марио Боккарди в своём «твиттере».

В 2022 году Эмме предстоит защищать прошлогодний титул, который она завоевала благодаря победе в финале соревнований. Британка оказалась сильнее канадки Лейлы Фернандес со счётом 6:4, 6:3.