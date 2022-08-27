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Адриан Маннарино и Ласло Джере сыграют в финале турнира в Уинстон-Сейлеме

Адриан Маннарино и Ласло Джере сыграют в финале турнира в Уинстон-Сейлеме
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Француз Адриан Маннарино (65-е место в рейтинге) и серб Ласло Джере (89-е место в рейтинге) сыграют в финале турнира категории АТР-250, который проходит в Уинстон-Сейлеме (США).

Маннарино в полуфинале обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:0, 6:4. Встреча на стадионе «Вейк Форест Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 1 час 15 минут.

Французский теннисист два раза подал навылет, обошёлся без двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Его соперник сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и и не имел шансы на брейк-пойнты.

Уинстон-Сейлем. 1/2 финала
27 августа 2022, суббота. 02:05 МСК
Адриан Маннарино
65
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		4  
         
Ботик ван де Зандсхулп
23
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Джере в матче за выход в финал оказался сильнее швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча на стадионе «Вейк Форест Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 2 часа 17 минут.

Серб девять раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. Хюслер выполнил четыре эйса, обошёлся без двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Уинстон-Сейлем. 1/2 финала
27 августа 2022, суббота. 03:45 МСК
Марк-Андреа Хюслер
102
Швейцария
Марк-Андреа Хюслер
М. Хюслер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 5  
7 7 		7 7  
         
Ласло Джере
89
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере

Финальный матч запланирован на 28 августа 0:00 мск.

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