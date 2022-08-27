Адриан Маннарино и Ласло Джере сыграют в финале турнира в Уинстон-Сейлеме

Француз Адриан Маннарино (65-е место в рейтинге) и серб Ласло Джере (89-е место в рейтинге) сыграют в финале турнира категории АТР-250, который проходит в Уинстон-Сейлеме (США).

Маннарино в полуфинале обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:0, 6:4. Встреча на стадионе «Вейк Форест Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 1 час 15 минут.

Французский теннисист два раза подал навылет, обошёлся без двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Его соперник сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и и не имел шансы на брейк-пойнты.

Джере в матче за выход в финал оказался сильнее швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча на стадионе «Вейк Форест Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 2 часа 17 минут.

Серб девять раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. Хюслер выполнил четыре эйса, обошёлся без двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Финальный матч запланирован на 28 августа 0:00 мск.