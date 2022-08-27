Квалифаер Павел Котов узнал, с кем сыграет в первом круге US Open — 2022

Организаторы Открытого чемпионата США – 2022 опубликовали итоговую мужскую сетку соревнований с распределившимися по ней квалифаерами.

Одним из победителей квалификации стал российский теннисист Павел Котов. В первом круге US Open он сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.

Другие интересные матчи квалифаеров в первом раунде US Open – 2022:

Бен Шелтон (США, WC) – Нуну Боргес (Португалия, Q)

У Ибин (Китай, Q) – Николоз Басилашвили (Грузия, 31)

Александр Ричард (Швейцария, Q) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6)

Стефанос Циципас (Греция, 4) – Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, Q)

Тейлор Фритц (США, 10) – Брендон Холт (США, Q)

Маттео Берреттини (Италия, 13) – Николас Джарри (Чили, Q)

Стэн Вавринка (Швейцария) – Корентен Муте (Франция, Q)

Себастьян Корда (США) – Факундо Багнис (Аргентина, Q)

Джон Иснер (США) – Федерико Дельбонис (Аргентина, Q)

Фернандо Вердаско (Испания, Q) – Квон Сон У (Южная Корея).