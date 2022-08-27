Квалифаер Павел Котов узнал, с кем сыграет в первом круге US Open — 2022

Организаторы Открытого чемпионата США – 2022 опубликовали итоговую мужскую сетку соревнований с распределившимися по ней квалифаерами.
Одним из победителей квалификации стал российский теннисист Павел Котов. В первом круге US Open он сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.
Другие интересные матчи квалифаеров в первом раунде US Open – 2022:
Бен Шелтон (США, WC) – Нуну Боргес (Португалия, Q)
У Ибин (Китай, Q) – Николоз Басилашвили (Грузия, 31)
Александр Ричард (Швейцария, Q) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6)
Стефанос Циципас (Греция, 4) – Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, Q)
Тейлор Фритц (США, 10) – Брендон Холт (США, Q)
Маттео Берреттини (Италия, 13) – Николас Джарри (Чили, Q)
Стэн Вавринка (Швейцария) – Корентен Муте (Франция, Q)
Себастьян Корда (США) – Факундо Багнис (Аргентина, Q)
Джон Иснер (США) – Федерико Дельбонис (Аргентина, Q)
Фернандо Вердаско (Испания, Q) – Квон Сон У (Южная Корея).
- 27 августа 2022
-
10:30
-
09:48
-
09:29
-
09:22
-
08:35
-
08:02
-
07:04
-
05:24
-
04:39
-
03:53
-
02:39
-
02:31
-
01:02
-
00:36
-
00:23
- 26 августа 2022
-
22:50
-
22:37
-
21:39
-
19:56
-
18:20
-
17:28
-
14:52
-
14:28
-
13:42
-
10:24
-
09:18
-
09:12
-
03:46
-
03:05
-
00:43
-
00:29
- 25 августа 2022
-
23:52
-
23:25
-
23:09
-
22:39