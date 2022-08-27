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Квалифаер Павел Котов узнал, с кем сыграет в первом круге US Open — 2022

Квалифаер Павел Котов узнал, с кем сыграет в первом круге US Open — 2022
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Организаторы Открытого чемпионата США – 2022 опубликовали итоговую мужскую сетку соревнований с распределившимися по ней квалифаерами.

Одним из победителей квалификации стал российский теннисист Павел Котов. В первом круге US Open он сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.

Другие интересные матчи квалифаеров в первом раунде US Open – 2022:

Бен Шелтон (США, WC) – Нуну Боргес (Португалия, Q)
У Ибин (Китай, Q) – Николоз Басилашвили (Грузия, 31)
Александр Ричард (Швейцария, Q) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6)
Стефанос Циципас (Греция, 4) – Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, Q)
Тейлор Фритц (США, 10) – Брендон Холт (США, Q)
Маттео Берреттини (Италия, 13) – Николас Джарри (Чили, Q)
Стэн Вавринка (Швейцария) – Корентен Муте (Франция, Q)
Себастьян Корда (США) – Факундо Багнис (Аргентина, Q)
Джон Иснер (США) – Федерико Дельбонис (Аргентина, Q)
Фернандо Вердаско (Испания, Q) – Квон Сон У (Южная Корея).

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