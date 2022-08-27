Эрика Андреева вышла на Петру Квитову в основную сетку US Open, Рахимова – на Гарсию

Квалифаеры Открытого чемпионата США – 2022 распределились по женской сетке соревнований. Основной турнир пройдёт с 29 августа по 10 сентября.

Из российских теннисисток в основную сетку турнира через квалификацию прошли – Камилла Рахимова (в роли лаки-лузера), Эрика Андреева и Элина Аванесян.

Аванесян в первом круге сразится с Александрой Крунич из Сербии, Андреева – с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» чешкой Петрой Квитовой (21), Рахимова (LL) – с француженкой Каролин Гарсией (17).

Другие интересные матчи квалифаеров в первом круге US Open – 2022:

Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) – Синьюй Ван (Китай)

Эшлин Крюгер (США, Q) – Виктория Азаренко (Беларусь, 26)

Мари Боузкова (Чехия) – Линда Носкова (Чехия, Q)

Елена Рыбакина (Казахстан, 25) – Клара Бюрель (Франция, Q)

Кэтрин Харрисон (США, Q) – Арина Соболенко (Беларусь, 6)

Симона Халеп (Румыния, 7) – Дарья Снигур (Украина, Q)

Леолия Жанжан (Франция, Q) – Кори Гауфф (США, 12)

Сара Бейлек (Чехия, Q) – Людмила Самсонова (Россия)

Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, Q) – Барбора Крейчикова (Чехия, 23).