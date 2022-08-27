Эрика Андреева и Элина Аванесян дебютируют в основной сетке турнира «Большого шлема»

Две представительницы России дебютируют в основной сетке турнира «Большого шлема».

Ранее Эрика Андреева и Элина Аванесян выиграли квалификацию US Open – 2022 и впервые в карьере вышли в сетку мэйджора.

Соперницей 18-летней Андреевой в первом раунде US Open стала двукратная чемпионка Уимблдона чешка Петра Квитова (21), а 19-летней Аванесян – Александра Крунич из Сербии.

При этом отметим, что 23-летний россиянин Павел Котов (113-я ракетка мира) впервые в карьере вышел в основную сетку US Open. В первом круге соревнований сразится с американцем Брэндоном Накашимой (69-й номер рейтинга).

Основные соревнования на US Open – 2022 пройдут с 29 августа по 11 сентября. У мужчин действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, у женщин – 19-летняя британка Эмма Радукану.