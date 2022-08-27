«До сих пор мурашки идут по коже». Даниил Медведев – о конфликтах с публикой на US Open

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о непростых отношениях с публикой в Нью-Йорке (США).

«Когда мы начинаем говорить о болельщиках, я всегда отмечаю, что просто хочу оставаться собой и наблюдать за тем, как люди на это реагируют. Даже зная, что это иногда может не идти мне на пользу. Но чего я точно не хочу, так это показаться фальшивкой. Оглядываясь назад, должен признаться, что с 2019 года на каждом матче на US Open меня за что-то освистывали, но от этих моментов и особенно от финала с Надалем, у меня до сих пор мурашки идут по коже, потому что это что-то особенное, то, что я никогда не забуду. Хотя и моя команда страдала от моих действий, мне всё же понравилось, к чему это привело, я благодарен им за поддержку», — приводит слова Медведева Punto de Break.