Медведев: на US Open чувствую себя как дома. Уже 5 раз сказал, что люблю сюда возвращаться
Поделиться
Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, какие чувства испытывает, играя на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке (США).
«Мне нравится возвращаться сюда. Я сказал это уже раз пять (смеётся). Помню, как в первый раз приехал сюда ещё юниором. Один раз я проиграл в квалификации. Кажется, в следующем году уже в первом круге, так что это точно был плохой результат.
Мне всегда нравился сам турнир. Нравилось находиться здесь, нравилась энергетика. Потом, с 2019 года я начал играть здесь хорошо, что немаловажно.
Я люблю возвращаться сюда. В каком-то смысле я сразу чувствую себя здесь как дома. С нетерпением жду первого матча», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту US Open – 2022.
Комментарии
- 27 августа 2022
-
13:14
-
12:42
-
12:27
-
12:07
-
11:15
-
10:46
-
10:30
-
09:48
-
09:29
-
09:22
-
08:35
-
08:02
-
07:04
-
05:24
-
04:39
-
03:53
-
02:39
-
02:31
-
01:02
-
00:36
-
00:23
- 26 августа 2022
-
22:50
-
22:37
-
21:39
-
19:56
-
18:20
-
17:28
-
14:52
-
14:28
-
13:42
-
10:24
-
09:18
-
09:12
-
03:46
-
03:05
Партнерский контент