Медведев: на US Open чувствую себя как дома. Уже 5 раз сказал, что люблю сюда возвращаться

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, какие чувства испытывает, играя на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке (США).

«Мне нравится возвращаться сюда. Я сказал это уже раз пять (смеётся). Помню, как в первый раз приехал сюда ещё юниором. Один раз я проиграл в квалификации. Кажется, в следующем году уже в первом круге, так что это точно был плохой результат.

Мне всегда нравился сам турнир. Нравилось находиться здесь, нравилась энергетика. Потом, с 2019 года я начал играть здесь хорошо, что немаловажно.

Я люблю возвращаться сюда. В каком-то смысле я сразу чувствую себя здесь как дома. С нетерпением жду первого матча», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту US Open – 2022.