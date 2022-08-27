Медведев согласился, что со времён «Большой четвёрки» сетки на ТБШ стали более открытыми

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев ответил, считает ли, что в последнее время сетки на турнирах «Большого шлема» стали более лёгкими для прохождения.

«Трудно ответить. Конечно, если оглянуться лет на пять назад, когда я, возможно, ещё даже не был в туре, то во главе была «Большая четвёрка»: Энди (Маррей), Новак (Джокович), Роджер (Федерер), Рафа (Надаль), в особенности если они возглавляли посев.

Не знаю, как на это реагировали другие ребята, но это тяжело. Ты знаешь, что попадёшь на них в четвертьфинале, в первых кругах. Были «Шлемы», где они занимали все места в полуфинале. Наверное, было непросто.

Если смотреть с этой точки зрения, то, пожалуй, да. В то же время, если взять последние два-три года, то на хардовых «Шлемах» много раз далеко проходил я, несколько раз Стефанос (Циципас). На Australian Open в полуфинале играл Саша (Зверев). Мы были в финалах. И Доминик (Тим).

Я бы не сказал, что на последних турнирах случались огромные сюрпризы. Например, то, что Каспер (Рууд) вышел в финал «Ролан Гаррос», меня, по крайней мере, совсем не удивило. Он потрясающе играет на грунте. Не только на грунте, но больше там. На этот вопрос нелегко ответить. Думаю, да. Но что касается меня, я просто хочу хорошо играть и выигрывать как можно больше матчей, независимо от соперника и сетки», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту US Open – 2022.