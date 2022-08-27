«Прямо как дядя!» Кафельников оценил чемпионский дубль племянника на юниорском турнире

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отметил чемпионский дубль своего племянника и тёзки Евгения Кафельникова на турнире памяти Артура Шиладжяна в Ереване (Армения).
Кафельников-младший выиграл соревнования среди мальчиков 12 лет, которые проводит Tennis Europe. Турнир проходит с 22 по 28 августа.
«Прямо как его дядя! Первое место в одиночном и парном разряде», — подписал фото племянника с кубками Кафельников, добавив эмодзи «аплодисменты» и «кулак».
Фото: из личного архива Евгения Кафельникова
В одиночном финале Кафельников одержал победу над соотечественником Арсением Беловым. В финале парного турнира Евгений вместе с тем же Беловым обыграли иранский тандем Бардий Мадждабади/Ализера Могхаддасссибаки со счётом 6:3, 6:7, [10:2].
- 27 августа 2022
-
15:44
-
15:20
-
15:06
-
14:56
-
14:24
-
13:14
-
12:42
-
12:27
-
12:07
-
11:15
-
10:46
-
10:30
-
09:48
-
09:29
-
09:22
-
08:35
-
08:02
-
07:04
-
05:24
-
04:39
-
03:53
-
02:39
-
02:31
-
01:02
-
00:36
-
00:23
- 26 августа 2022
-
22:50
-
22:37
-
21:39
-
19:56
-
18:20
-
17:28
-
14:52
-
14:28
-
13:42