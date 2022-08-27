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«Прямо как дядя!» Кафельников оценил чемпионский дубль племянника на юниорском турнире

«Прямо как дядя!» Кафельников оценил чемпионский дубль племянника на юниорском турнире
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отметил чемпионский дубль своего племянника и тёзки Евгения Кафельникова на турнире памяти Артура Шиладжяна в Ереване (Армения).

Кафельников-младший выиграл соревнования среди мальчиков 12 лет, которые проводит Tennis Europe. Турнир проходит с 22 по 28 августа.

«Прямо как его дядя! Первое место в одиночном и парном разряде», — подписал фото племянника с кубками Кафельников, добавив эмодзи «аплодисменты» и «кулак».

Фото: из личного архива Евгения Кафельникова

В одиночном финале Кафельников одержал победу над соотечественником Арсением Беловым. В финале парного турнира Евгений вместе с тем же Беловым обыграли иранский тандем Бардий Мадждабади/Ализера Могхаддасссибаки со счётом 6:3, 6:7, [10:2].

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