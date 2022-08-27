Сампрас: сейчас игроки очень экспрессивны. Моей же мантрой была фраза: «Заткнись и играй!»

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Пит Сампрас высказался о модели своего поведения во время матчей.

«Я всегда был сдержанным человеком, ближе к Боргу и Эдбергу, чем к Макинрою или Коннорсу. Единственное, что для меня имело значение, это то, кем ты являешься на корте. Моё поведение на корте было отражением моей личности и моего представления об этом виде спорта. С другой стороны, я ни о чём не жалею. Я считаю, что не стоит менять свою личность для того, чтобы заработать как можно больше денег. Всё, что вы обо мне узнали, соответствовало ценностям, которые мне привили. Сегодня игроки очень экспрессивны. Моей мантрой было выражение: «Заткнись и играй!» — приводит слова Сампраса L’Equipe.