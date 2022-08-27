Рафаэль Надаль: сейчас я осторожен на подаче, но в целом тренируюсь на высоких оборотах

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о своей готовности к US Open – 2022 с учётом травмы мышц живота, которую он получил на Уимблдоне.

«Признаюсь честно, я осторожен на подаче, но в целом тренируюсь на высоких оборотах. Я вполне доволен тем, как играю.

Конечно, турнир впереди, но я уже две недели в туре, пусть и провёл всего один официальный матч. Но, несомненно, ежедневные тренировки с ребятами помогают. Я играл сеты последние пять дней. Конечно, это помогает.

Перед Цинциннати я провёл всего два сета, так что было сложно. Я не очень долго готовился, но всё-таки дал себе шанс. Не получилось. Попробую ещё раз, но с лучшей подготовкой. С моей точки зрения, я неплохо тренируюсь. Посмотрим, как пойдёт, но я доволен тренировками», — сказал Надаль на пресс-конференции, посвящённой старту US Open – 2022.