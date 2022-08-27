Осака рассказала о самой значимой победе в карьере

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака поделилась мыслями о самой важной победе в своей карьере.
«Когда мне удалось выиграть у сестры Мари, я поняла, что могу достичь результата, так что это моя победа № 1, задолго до всех турниров «Большого шлема» и тому подобного. Я буду считать это своей лучшей победой в жизни. И мне очень жаль, но она плакала», — приводит слова Осаки Tennisuptodate.
Наоми добавила, что с сестрой они долгое время вместе занимались теннисом, однако затем их пути разошлись. Наоми продолжила карьеру как профессиональная теннисистка, а Мари решила «уйти в моду».
Наоми Осака дважды брала титул на US Open и на Australian Open. В ночь на 31 августа японке предстоит сыграть первый матч Открытого чемпионата США с американкой Даниэль Коллинз.
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