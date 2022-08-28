Касаткина переиграла Савилл и взяла титул в Гранби

Первая ракетка России Дарья Касаткина (10-е место в рейтинге) в финале Гранби (Канада) одолела австралийскую теннисистку Дарью Савилл (73-е место в рейтинге) и завоевала титул турнира категории WTA-250.

Россиянка обыграла соперницу со счётом 6:4, 6:4. Касаткина один раз подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. Савилл шесть раз ошиблась на подаче, выполнила один эйс и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Дарья Касаткина завоевала шестой титул в карьере. Россиянка побеждала в Чарльстоне, Санкт-Петербурге, Мельбурне, Сан-Хосе и выигрывала Кубок Кремля в Москве.

Турнир в Гранби проходил с 21 по 27 августа на хардовом покрытии. Призовой фонд соревнований составил $251 750 тыс.