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Касаткина переиграла Савилл и взяла титул в Гранби

Касаткина переиграла Савилл и взяла титул в Гранби
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Первая ракетка России Дарья Касаткина (10-е место в рейтинге) в финале Гранби (Канада) одолела австралийскую теннисистку Дарью Савилл (73-е место в рейтинге) и завоевала титул турнира категории WTA-250.

Россиянка обыграла соперницу со счётом 6:4, 6:4. Касаткина один раз подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. Савилл шесть раз ошиблась на подаче, выполнила один эйс и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Дарья Касаткина завоевала шестой титул в карьере. Россиянка побеждала в Чарльстоне, Санкт-Петербурге, Мельбурне, Сан-Хосе и выигрывала Кубок Кремля в Москве.

Турнир в Гранби проходил с 21 по 27 августа на хардовом покрытии. Призовой фонд соревнований составил $251 750 тыс.

Гранби. Финал
27 августа 2022, суббота. 22:10 МСК
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Дарья Савилл
73
Австралия
Дарья Савилл
Д. Савилл
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