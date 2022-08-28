Фернандес – о связи с Радукану: я думаю, что мы обе обладаем одинаковым мышлением

Финалистка Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала об её связи с чемпионкой прошлогоднего турнира Эммой Радукану.



«Я считаю, это забавно, потому что мы несколько раз cлучайно сталкиваемся друг с другом, но мы не разговариваем о Нью-Йорке. Я думаю, что мы обе обладаем одинаковым мышлением, ведь мы хотим думать о настоящем, а не о прошлом.

Мы знаем, что произошло в Нью-Йорке. Это было очень весело. Но мы так сосредоточены на предстоящем турнире, на наших собственных тренировках, что мы счастливы видеть друг друга, мы счастливы, что у нас обеих всё хорошо. Мы просто желаем друг другу всего наилучшего», — цитирует Фернандес официальный сайт WTA.