Фернандес – о связи с Радукану: я думаю, что мы обе обладаем одинаковым мышлением
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Финалистка Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала об её связи с чемпионкой прошлогоднего турнира Эммой Радукану.
«Я считаю, это забавно, потому что мы несколько раз cлучайно сталкиваемся друг с другом, но мы не разговариваем о Нью-Йорке. Я думаю, что мы обе обладаем одинаковым мышлением, ведь мы хотим думать о настоящем, а не о прошлом.
Мы знаем, что произошло в Нью-Йорке. Это было очень весело. Но мы так сосредоточены на предстоящем турнире, на наших собственных тренировках, что мы счастливы видеть друг друга, мы счастливы, что у нас обеих всё хорошо. Мы просто желаем друг другу всего наилучшего», — цитирует Фернандес официальный сайт WTA.
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