Жюстин Энен обратилась к Эмме Радукану и дала ей совет

Экс-первая ракетка мира Жюстин Энен дала ценный совет чемпионке US Open – 2021 в женском одиночном разряде Эмме Радукану.
«Я не знаю Радукану лично. Но тот факт, что как только она сменила тренера, она изменила многое, то все начали критиковать это, но я не в том настроении, чтобы судить об этом.
Единственное, что я могу сказать – это то, что ей нужно сосредоточиться на игре, если она хочет сохранить определённое равновесие в том, что с ней происходит. После победы на турнире «Большого шлема», конечно, ей уделяется много внимания, поступает большое количество настойчивых просьб, звонков от агентов и, вероятно, денег и многого другого», — сказал Энен в интервью Eurosport.
В 2022 году Эмме предстоит защищать прошлогодний титул US Open, который она завоевала, победив в финале соревнований. Британка оказалась сильнее канадки Лейлы Фернандес со счётом 6:4, 6:3.
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