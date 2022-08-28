Людмила Самсонова: невероятно выиграть два титула подряд в США

Российская теннисистка Людмила Самсонова (45-е место в рейтинге) рассказала, что победа на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США) помогла ей подготовиться к Открытому чемпионату США, хотя она ожидает, что в Нью-Йорке будут другие условия.

«US Open, скорее всего, будет другим турниром, потому что там иные условия. Но, конечно, я сыграла здесь пять матчей, так что думаю, они мне помогли.



Для меня невероятно выиграть два титула подряд здесь, в Соединенных Штатах, я этого не ожидала. Мне так нравится играть здесь, потому что покрытие довольно быстрое, я люблю это. Это помогало мне в сложных ситуациях», — приводит слова Самсоновой Reuters.

В первом круге US Open 23-летняя спортсменка сыграет против 16-летней Сары Бейлек из Чехии.