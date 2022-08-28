Видеообзор финала турнира в Кливленде, где Самсонова завоевала третий титул в карьере

Российская теннисистка Людмила Самсонова завоевала третий титул на уровне WTA в карьере и второй в сезоне (оба — на харде).

Это произошло на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США), который прошёл на последней неделе перед стартом US Open – 2022. В финале Самсонова уверенно обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович (7) со счётом 6:1, 6:3. По ходу турнира россиянка обыграла белоруску Ирину Шиманович (LL), немку Лауру Зигемунд (Q), польку Магду Линетт и американку Бернарду Перу.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

Теперь Самсонова готовится выступить на Открытом чемпионате США – 2022. В первом круге Людмила сразится с квалифаером Сарой Бейлек из Чехии.