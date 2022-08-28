Дарья Касаткина опубликовала пост в честь завоевания титула на турнире в Гранби

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях пост в честь завоевания титула на турнире категории WTA-250 в Гранби (Канада).
Напомним, в финале Гранби первая ракетка России Касаткина (1) обыграла бывшую россиянку, ныне представляющую Австралию Дарью Савилл (9) со счётом 6:4, 6:4. Для 25-летней Касаткиной это шестой титул на уровне WTA и второй за месяц. Благодаря титулу россиянка вернётся на лучшую для себя позицию в рейтинге WTA – девятую строчку.
«Спасибо, Гранби. Очень рада, что следующей остановкой будет мой шестой US Open», — подписала фото с трофеем Касаткина.
Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной
Первой соперницей Касаткиной на US Open – 2022 станет британка Хэрриет Дарт. Соревнования пройдут с 29 августа по 10 сентября.
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