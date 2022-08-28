Касаткина поднялась на 9-е место в рейтинге WTA, Самсонова — на 35-е

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Спортсменки первой восьмёрки сохранили свои места. Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек.



Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась на 9-е место рейтинга. Наибольшего прогресса из россиянок добилась Людмила Самсонова, поднявшись на 10 строчек. Наши девушки взяли по трофею на турнирах в Гранби (Канада) и Кливленде (США).

1 (1). Ига Свёнтек (Польша).

2 (2). Анетт Контавейт (Эстония).

3 (3). Мария Саккари (Греция).

4 (4). Паула Бадоса (Испания).

5 (5). Онс Жабер (Тунис).

6 (6). Арина Соболенко (Беларусь).

7 (7). Симона Халеп (Румыния).

8 (8). Джессика Пегула (США).

9 (10). Дарья Касаткина (Россия).

10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания).

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18 (18). Вероника Кудерметова (Россия).

28 (28). Екатерина Александрова (Россия).

35 (45). Людмила Самсонова (Россия).

52 (54). Анастасия Потапова (Россия).

60 (60). Анна Калинская (Россия).

72 (62). Варвара Грачёва (Россия).

90 (90). Камилла Рахимова (Россия).