Касаткина вошла в тройку чемпионской гонки WTA, Кудерметова остаётся 12-й

На сайте WTA был опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки. Представительница России Дарья Касаткина поднялась на третью строчку, одержав победу на турнире WTA-250 в Гранби (Канада). Лидирует по-прежнему полька Ига Свёнтек, второе место занимает Онс Жабер из Туниса. Вероника Кудерметова остаётся на 12-м месте. Людмила Самсонова после победы на турнире WTA 250 в Кливленде (США) стала 28-й.

Чемпионская гонка WTA от 29 августа:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша).

2 (2). Онс Жабер (Тунис).

3 (6). Дарья Касаткина (Россия).

4 (3). Джессика Пегула (США).

5 (4). Симона Халеп (Румыния).

6 (5). Кори Гауфф (США).

7 (7). Мария Саккари (Греция).

8 (8). Паула Бадоса (Испания).

9 (9). Каролин Гарсия (Франция).

10 (10) Арина Соболенко (Беларусь).

...

12 (12). Вероника Кудерметова (Россия).

21 (21). Екатерина Александрова (Россия).

28 (45). Людмила Самсонова (Россия).

42 (39). Анастасия Потапова (Россия).

63 (60). Анна Калинская (Россия).

77 (76). Варвара Грачёва (Россия).

86 (83). Камилла Рахимова (Россия).