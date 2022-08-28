Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open – 2022, мужчины: расписание матчей 1-го круга, турнирная сетка

US Open – 2022, мужчины: расписание матчей 1-го круга, турнирная сетка
Комментарии

29 августа в Нью-Йорке стартует US Open – 2022. Соревнования продлятся до 11 августа, их действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

«Чемпионат» представляет расписание матчей первого круга US Open – 2022:

Даниил Медведев (Россия, 1) – Стефан Козлов (США) – 29 августа (19:00 мск) – корт Артура Эша.
Карен Хачанов (Россия, 27) – Денис Кудла (США) – 29 августа (21:30 мск) – корт №13.
Ник Кирьос (Австралия, 23) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 30 августа (03:30 мск) – корт Артура Эша.
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) – Доминик Тим (Австрия, WC) – 29 августа (21:30 мск) – корт №17.
Александр Бублик (Казахстан) – Юго Гастон (Франция) – 29 августа (23:00 мск) – корт №12.
Брэндон Накашима (США) – Павел Котов (Россия, Q) – 31 августа (18:00 мск).
Себастьян Баэс (Аргентина) – Карлос Алькарас (Испания, 3) – 30 августа (19:00 мск) – корт Артура Эша.
Ласло Джере (Сербия) – Андрей Рублёв (Россия, 9) – 30 августа (18:00 мск).
Фабио Фоньини (Италия) – Аслан Карацев (Россия) – 30 августа (18:00 мск).
Ринки Хидзиката (Австралия, WC) – Рафаэль Надаль (Испания) – 31 августа (02:00 мск) – корт Артура Эша.

Полное расписание доступно здесь.

Сетка US Open - 2022. Мужчины
$ 2,6 млн получит Медведев, если защитит титул! Полный расклад призовых US Open по кругам $ 2,6 млн получит Медведев, если защитит титул! Полный расклад призовых US Open по кругам
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022