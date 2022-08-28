У Серены Уильямс умерла собака перед US Open — 2022. Она прожила в их семье 18 лет

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс сообщила о смерти своей собаки.
«Лаурелей, к сожалению, вздохнула вчера в последний раз. Мне очень грустно, но я счастлива за то время, которое провела с ней. Она прожила долгую-долгую жизнь. Последние полтора года были бонусом. Она добилась всего, чего когда-либо хотела. Она ЛЮБИЛА курицу и акробатику. Она была самым маленьким, но самым выносливым щенком. Я буду скучать по ней так сильно… Поистине конец целой эпохи. Май 2004 – 27 августа 2022», — написала Серена в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Серены Уильямс
Фото: из личного архива Серены Уильямс
30 августа Серена начнёт борьбу на последнем для себя профессиональном турнире – US Open – 2022. На старте она сразится с Данкой Ковинич из Черногории.
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