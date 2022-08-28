Шетт выбрала двух теннисисток, которые могут помешать Свёнтек выиграть US Open

Австрийская теннисистка и эксперт Eurosport Барбара Шетт предположила, кто из теннисисток сможет составить конкуренцию первой ракетке мира Иге Свёнтек в борьбе за титул US Open.

«Нет сомнений, что этот сезон для Свёнтек феноменален. Даже эти последние несколько неудач не изменят моего мнения. Поражение от Ализе Корне на Уимблдоне этого не изменит. Вы должны знать, что в теннисе нет ничего постоянного. Вы выигрываете и проигрываете. Вы не можете выигрывать каждую неделю, это просто нереально.

Каролин Гарсия непредсказуема. Ига уже несколько раз проигрывала ей. На данный момент француженка очень комфортно чувствует себя на корте, умеет играть агрессивно и очень опасна для своих соперниц. Об этом говорит её недавняя победа в Цинциннати. Ещё одна фаворитка – Симона Халеп. Румынка прекрасно знает, как выигрывать турниры «Большого шлема», — приводит слова Шетт Eurosport.