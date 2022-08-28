Виландер заявил, что Радукану своей победой на US Open открыла банку с червями

Эксперт Eurosport и экс первая ракетка мира в одиночном разряде швед Матс Виландер поделился мнением, что победа британки Эммы Радукану на US Open дала возможность многим теннисисткам поверить в себя.

«Я думаю, из-за того, что Эмма выиграла US Open, появилось так много теннисисток, которые либо верят в свою победу сами, либо их команды и их тренеры говорят им: «Эмма Радукану выиграла Открытый чемпионат США, так почему же и ты не можешь?»

Своей победой британка открыла банку с червями, где раньше было от пяти до 10 игроков, которые буквально верили, что могут выиграть. Теперь есть 50 игроков, в мыслях которых присутствует уверенность в победе, и это усложняет задачу», — приводит слова Виландера Eurosport.