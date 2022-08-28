Медведев показал, как проводит утро в Нью-Йорке. Фото

Действующий чемпион US Open и первая ракетка мира Даниил Медведев поделился кадрами своего утра в Нью-Йорке (США), на которых он одновременно наблюдает за футбольным матчем между «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом» и гонкой этапа Гран-при Формулы-1 в Бельгии.
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАНИИЛА МЕДВЕДЕВА
«Доброе утро», — написал россиянин в социальных сетях и сопроводил надпись смеющимися смайликами.
29 августа Даниил Медведев начнёт защиту титула US Open матчем с американским теннисистом Стефаном Козловым. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Россиянин в 2021 году в финальной встрече Открытого чемпионата США одолел сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4 6:4. US Open – 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США).
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