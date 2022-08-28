Доминик Тим: у меня нет преимущества на US Open из-за того, что становился чемпионом здесь

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим считает, что у него нет преимущества на предстоящем US Open из-за того, что он становился чемпионом этого турнира.
«US Open всегда будет особенным, и он всегда будет тем, что меня очень радует. Но в то же время спорт — это очень быстрый бизнес, и каждый день все голодны. У меня нет преимущества на турнире из-за того, что становился чемпионом здесь», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.
Завтра, 29 августа, Доминик Тим встретится с Пабло Карреньо-Бустой в рамках первого круга US Open – 2022. Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60 102 000.
В 2020 году в финале US Open Тим обыграл немца Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
- 28 августа 2022
-
21:10
-
20:46
-
19:18
-
19:14
-
18:44
-
18:30
-
18:23
-
17:55
-
17:37
-
16:17
-
15:28
-
15:06
-
12:38
-
12:08
-
11:57
-
11:06
-
10:50
-
10:34
-
10:16
-
10:03
-
09:59
-
09:51
-
09:50
-
09:43
-
09:41
-
09:23
-
07:37
-
06:38
-
05:51
-
05:06
-
00:04
- 27 августа 2022
-
21:24
-
20:27
-
20:00
-
19:22