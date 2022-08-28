Доминик Тим: у меня нет преимущества на US Open из-за того, что становился чемпионом здесь

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим считает, что у него нет преимущества на предстоящем US Open из-за того, что он становился чемпионом этого турнира.

«US Open всегда будет особенным, и он всегда будет тем, что меня очень радует. Но в то же время спорт — это очень быстрый бизнес, и каждый день все голодны. У меня нет преимущества на турнире из-за того, что становился чемпионом здесь», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

Завтра, 29 августа, Доминик Тим встретится с Пабло Карреньо-Бустой в рамках первого круга US Open – 2022. Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60 102 000.

В 2020 году в финале US Open Тим обыграл немца Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).