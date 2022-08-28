Бартоли назвала фавориток US Open и объяснила, почему Свёнтек не сможет выиграть турнир

Победительница Уимблдона-2013 бывшая французская теннисистка Марион Бартоли назвала фавориток US Open — 2022 и объяснила, почему первая ракетка мира полька Ига Свёнтек не сможет выиграть турнир.

«Я думаю, что Кори Гауфф и Симона Халеп могут стать победительницами.

Думаю, что поражение Свёнтек на домашнем турнире, когда она проиграла Каролин Гарсии, действительно причинило ей боль. На Уимблдоне она была очень измотана, так что можно было понять её столь раннее поражение.

Мы знаем, что она может быть очень эмоциональной, когда перестаёт чувствовать себя в игре, когда всё идёт не очень хорошо. Мы видели это на Открытом чемпионате США в прошлом году, когда увидели её слезы. Я думаю, что и на сей раз это может начать происходить — если она не чувствует своей игры на передней линии, то её голова сосредоточится только на негативе.

Не поставила бы её фавориткой. Может ли она быть во втором круге или в четвертьфинале? Да. Пройдёт ли она весь путь и выиграет финал? Не думаю», — приводит слова Бартоли Tennis Majors.