Джон Макинрой уверен, что 41-летний Роджер Федерер ещё способен навязать борьбу в туре

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой порассуждал на тему возвращения швейцарца Роджера Федерера в тур.
«Роджер Федерер, очевидно, имеет право делать всё, что хочет. И если он захочет, он может навязать борьбу и помешать кому-нибудь. Трудно представить, что в 41 год Федерер выиграет ТБШ, но, опять же, я сказал нечто подобное про него шесть лет назад, когда он вернулся после того, как не играл в течение шести месяцев и перенёс операцию. После этого он на Уимблдоне дошёл до финала», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.
В текущем сезоне Федерер не принимал участия в соревнованиях, так как восстанавливался после очередной операции на колене. Роджер планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарский теннисист должен сыграть на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который состоится в октябре.
- 28 августа 2022
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