Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джон Макинрой уверен, что 41-летний Роджер Федерер ещё способен навязать борьбу в туре

Джон Макинрой уверен, что 41-летний Роджер Федерер ещё способен навязать борьбу в туре
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой порассуждал на тему возвращения швейцарца Роджера Федерера в тур.

«Роджер Федерер, очевидно, имеет право делать всё, что хочет. И если он захочет, он может навязать борьбу и помешать кому-нибудь. Трудно представить, что в 41 год Федерер выиграет ТБШ, но, опять же, я сказал нечто подобное про него шесть лет назад, когда он вернулся после того, как не играл в течение шести месяцев и перенёс операцию. После этого он на Уимблдоне дошёл до финала», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.

В текущем сезоне Федерер не принимал участия в соревнованиях, так как восстанавливался после очередной операции на колене. Роджер планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарский теннисист должен сыграть на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который состоится в октябре.

Борьба за титул и звание первой ракетки мира. 10 причин следить за US Open — 2022 Борьба за титул и звание первой ракетки мира. 10 причин следить за US Open — 2022
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022