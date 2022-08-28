Немецкая теннисистка Андреа Петкович объявила о завершении карьеры после US Open
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34-летняя немецкая теннисистка Андреа Петкович объявила о завершении карьеры после предстоящего US Open.
«Я всё ещё оставляю открытой возможность провести турнир в Европе, который будет ближе к моей семье и друзьям, но в целом это мой последний турнир», — приводит слова Петкович Sportschau.
Андреа Петкович является профессионалом с 2006 года. За карьеру она успела выиграть семь трофеев уровня WTA в одиночном разряде. Наивысшая позиция в рейтинге WTA — девятая (в 2011 году).
30 августа Петкович встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич в рамках первого круга US Open — 2022, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60 102 000. Действующей победительницей турнира является британка Эмма Радукану.
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