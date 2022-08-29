Александр Зверев, пропускающий US Open, выложил фотографии с отдыха на яхте

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в своих социальных сетях поделился фотографиями с отдыха на яхте.
Фото: из личного архива Зверева
Фото: из личного архива Зверева
Фото: из личного архива Зверева
«Подзарядка», — подписал фотографии Зверев.
Напомним, Зверев получил тяжёлую травму ноги в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40-30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры. После этого Зверев экстренно вылетел на обследование в Германию, где стало известно, что у него порваны все три боковые связки. Александру тут же сделали операцию, которая прошла успешно.
Зверев решил не рисковать и пропустить турнир, чтобы набрать оптимальную форму.
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