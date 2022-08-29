Даниил Медведев остался лидером рейтинга ATP перед US Open

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Победитель Открытого чемпионата США 2021 года россиянин Даниил Медведев остался на первом месте в преддверии старта US Open — 2022, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Его отрыв от немца Александра Зверева, занимающего вторую строчку, как и прежде, составляет 1125 очков.

В первой десятке не произошло никаких изменений. Россиянин Андрей Рублёв идёт 11-м, его соотечественники Карен Хачанов и Аслан Карацев — 31-м и 38-м соответственно.

Рейтинг ATP. 29 августа

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 6885.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 5760.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5630.

4 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 5100.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4890.

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4770.

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4695.

8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625.

9 (9). Кэмерон Норри (Британия) — 3415.

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3355.

11 (11). Андрей Рублёв (Россия) — 3120…

31 (31). Карен Хачанов (Россия) — 1315…

38 (38). Аслан Карацев (Россия) — 1210.

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