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Даниил Медведев остался лидером рейтинга ATP перед US Open

Даниил Медведев остался лидером рейтинга ATP перед US Open
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Победитель Открытого чемпионата США 2021 года россиянин Даниил Медведев остался на первом месте в преддверии старта US Open — 2022, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Его отрыв от немца Александра Зверева, занимающего вторую строчку, как и прежде, составляет 1125 очков.

В первой десятке не произошло никаких изменений. Россиянин Андрей Рублёв идёт 11-м, его соотечественники Карен Хачанов и Аслан Карацев — 31-м и 38-м соответственно.

Рейтинг ATP. 29 августа
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 6885.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 5760.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5630.
4 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 5100.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4890.
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4770.
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4695.
8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625.
9 (9). Кэмерон Норри (Британия) — 3415.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3355.
11 (11). Андрей Рублёв (Россия) — 3120…
31 (31). Карен Хачанов (Россия) — 1315…
38 (38). Аслан Карацев (Россия) — 1210.

Медведев открывает US Open на центральном корте. Турнирные расклады, расписание и сетки Медведев открывает US Open на центральном корте. Турнирные расклады, расписание и сетки

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