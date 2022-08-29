Даниил Медведев остался лидером рейтинга ATP перед US Open

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Победитель Открытого чемпионата США 2021 года россиянин Даниил Медведев остался на первом месте в преддверии старта US Open — 2022, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Его отрыв от немца Александра Зверева, занимающего вторую строчку, как и прежде, составляет 1125 очков.
В первой десятке не произошло никаких изменений. Россиянин Андрей Рублёв идёт 11-м, его соотечественники Карен Хачанов и Аслан Карацев — 31-м и 38-м соответственно.
Рейтинг ATP. 29 августа
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 6885.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 5760.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5630.
4 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 5100.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4890.
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4770.
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4695.
8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625.
9 (9). Кэмерон Норри (Британия) — 3415.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3355.
11 (11). Андрей Рублёв (Россия) — 3120…
31 (31). Карен Хачанов (Россия) — 1315…
38 (38). Аслан Карацев (Россия) — 1210.
Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:
- 29 августа 2022
-
07:38
-
07:31
-
00:02
- 28 августа 2022
-
23:48
-
23:41
-
23:19
-
22:56
-
22:24
-
22:24
-
21:55
-
21:10
-
20:46
-
19:18
-
19:14
-
18:44
-
18:30
-
18:23
-
17:55
-
17:37
-
16:17
-
15:28
-
15:06
-
12:38
-
12:08
-
11:57
-
11:06
-
10:50
-
10:34
-
10:16
-
10:03
-
09:59
-
09:51
-
09:50
-
09:43
-
09:41