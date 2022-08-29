Андрей Рублёв обогнал Александра Зверева в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. В первой десятке произошло одно изменение: россиянин Андрей Рублёв опередил немца Александра Зверева и вышел на седьмое место.

Возглавляет список, как и прежде, испанец Рафаэль Надаль. Россиянин Даниил Медведев идёт пятым.

Чемпионская гонка ATP. 29 августа

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5640.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4630.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 4470.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3695.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3205.

6 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2825.

7 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 2705.

8 (7). Александр Зверев (Германия) — 2700.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2510.

10 (10). Тейлор Фритц (США) — 2385…

30 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1145…

52 (51). Аслан Карацев (Россия) — 735.

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