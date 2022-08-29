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Онс Жабер показала снимки с необычной фотосессии с мужчиной. Виктория Азаренко оценила

Онс Жабер показала снимки с необычной фотосессии с мужчиной. Виктория Азаренко оценила
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Пятая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки с необычной фотосессии с мужчиной. На фотографиях они занимаются импровизированным видом спорта, совмещающим теннис и фехтование.

На пост Жабер отреагировала двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии Виктория Азаренко.

«Это так мило, мне нравится», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива онс жабер

Фото: из личного архива онс жабер

В настоящее время Жабер и Азаренко, как и многие другие теннисистки, готовятся к Открытому чемпионату США, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующей чемпионкой турнира является 19-летняя британка Эмма Радукану.

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