Онс Жабер показала снимки с необычной фотосессии с мужчиной. Виктория Азаренко оценила

Пятая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки с необычной фотосессии с мужчиной. На фотографиях они занимаются импровизированным видом спорта, совмещающим теннис и фехтование.
На пост Жабер отреагировала двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии Виктория Азаренко.
«Это так мило, мне нравится», — подписала она фотографии.
Фото: из личного архива онс жабер
Фото: из личного архива онс жабер
В настоящее время Жабер и Азаренко, как и многие другие теннисистки, готовятся к Открытому чемпионату США, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующей чемпионкой турнира является 19-летняя британка Эмма Радукану.
Также посмотрите видео, как Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:
- 29 августа 2022
-
08:53
-
08:17
-
07:38
-
07:31
-
00:02
- 28 августа 2022
-
23:48
-
23:41
-
23:19
-
22:56
-
22:24
-
22:24
-
21:55
-
21:10
-
20:46
-
19:18
-
19:14
-
18:44
-
18:30
-
18:23
-
17:55
-
17:37
-
16:17
-
15:28
-
15:06
-
12:38
-
12:08
-
11:57
-
11:06
-
10:50
-
10:34
-
10:16
-
10:03
-
09:59
-
09:51
-
09:50