Американский теннисист: кто-то счастлив, что Джоковича нет на US Open. Турнир умыл руки

Американский теннисист Теннис Сандгрен заступился за 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Напомним, Джокович, не желающий прививаться, вынужден пропустить Открытый чемпионат США, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

«Теннис — индивидуальный вид спорта, здесь много эгоистов. Каждый думает о своих интересах и не борется за то, что напрямую не касается его. Когда возникают такие споры, никто и пальцем не пошевелит. Кто-то, безусловно, счастлив, что Новак Джокович отсутствует в Нью-Йорке.

Организаторы ничем не помогли Новаку. Нельзя заставить нас поверить, что их голос не имеет значения и что они не могут влиять на это. Такой крупный турнир мог потребовать исключения в пользу Джоковича. Но Открытый чемпионат США умыл руки, и это очень плохо», — приводит слова Сандгрена Tennis World USA, ссылаясь на L'Equipe.

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