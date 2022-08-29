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Шамиль Тарпищев назвал главного фаворита US Open у женщин и оценил шансы Серены Уильямс

Шамиль Тарпищев назвал главного фаворита US Open у женщин и оценил шансы Серены Уильямс
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал теннисистку, которую считает главным претендентом на победу на Открытом чемпионате США 2022 года. US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

По мнению Тарпищева, больше всего шансов на титул у первой ракетки мира, 21-летней польской теннисистки Иги Свёнтек. При этом время Серены Уильямс, по его словам, уже ушло.

«У девушек главной претенденткой является Свёнтек. Что касается остальных, то там на победу с разной степенью вероятности могут претендовать человек 15, поэтому сенсаций здесь будет больше, чем у мужчин.

Серена Уильямс, для которой это последний «Шлем»? Золотое время Серены ушло. Многое будет зависеть от сетки, но в свой лучший теннис она однозначно уже не сыграет», — цитируют его «Известия».

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