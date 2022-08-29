Эмма Радукану поделилась забавными фотографиями с кортов US Open

Действующая чемпионка US Open, британская теннисистка Эмма Радукану (11-я в рейтинге WTA) в своих социальных сетях поделилась забавными фотографиями с кортов US Open.

Фото: из личного архива Радукану

Фото: из личного архива Радукану

Фото: из личного архива Радукану

«Снова привет», — написала Радукану под фотографиями.

В 2022 году Эмме предстоит защищать прошлогодний титул US Open, который она завоевала, победив в финале соревнований. Британка оказалась сильнее канадки Лейлы Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Это единственный трофей уровня WTA в карьере Радукану.

31 августа в матче первого круга US Open — 2022 британке предстоит встретиться с французской теннисисткой Ализе Корне. Победительница пары встретится с победительницей пары Тэйлор Таунсенд (США) — Катержина Синякова (Чехия). Призовой фонд турнира составил $ 60 102 000.