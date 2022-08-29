Даниэль Эванс оценил слова Рафаэля Надаля об отсутствии Новака Джоковича на US Open

Вторая ракетка Великобритании Даниэль Эванс отреагировал на слова 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля об отсутствии 21-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича на US Open. Напомним, Джокович пропускает Открытый чемпионат США из-за нежелания прививаться — спортсмену запрещён въезд в страну. Надаль заявил ранее, что это большая потеря.

«Конечно, такие игроки, как Рафа, хотели бы, чтобы он (Джокович. — Прим. «Чемпионата») был здесь. Чтобы можно было сказать: кто бы ни выиграл турнир, он сделал это наилучшим образом», — приводит слова Эванса Mirror.

Открытый чемпионат США 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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