Мартина Навратилова разобрала фавориток US Open, назвав Касаткину тёмной лошадкой турнира

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова назвала фавориток на предстоящем US Open, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
«Победителем станет та, которая станет более горячей. Опять может быть Эмма Радукану. Я бы не стала проходить мимо неё. На этот раз я не думаю, что у нас будет неожиданный победитель, но, возможно, это будет ещё один первый крупный победитель. Как, например, Мэдисон Кис, которая вышла в полуфинал в Цинциннати. Это лучшее, что она показывала с начала сезона. Это также может быть Кори Гауфф.
Симона Халеп хорошо бьёт по мячу, но корты здесь быстрые. Она боролась в Нью-Йорке с толпой, всей этой нью-йоркской атмосферой. Она тихий человек, подходящий, скорее, для Уимблдона или Открытого чемпионата Франции. Да, у неё определённо есть возможность выиграть, нет никаких сомнений.
Дарья Касаткина может стать тёмной лошадкой, как Петра Квитова, которая хорошо играла в Цинциннати, и Каролин Гарсия, которая взяла трофей в Цинциннати», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.
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