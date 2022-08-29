US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня

Сегодня, 29 августа, стартует Открытый чемпионат США по теннису. В борьбу вступит, в частности, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, действующий чемпион турнира. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей первого игрового дня в мужском одиночном разряде.
18:00 — Франсиско Серундоло (Аргентина, 24) — Энди Маррей (Британия)
19:00 — Даниил Медведев (Россия, 1) — Стефан Козлов (США)
19:30 — Кайл Эдмунд (Британия) — Каспер Рууд (Норвегия, 5)
21:00 — Александер Ричард (Швейцария) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6)
21:30 — Карен Хачанов (Россия, 27) — Денис Кудла (США)
2:00 (30 августа) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия)
Календарь доступен на «Чемпионате».
Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:
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