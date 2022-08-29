US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня

Сегодня, 29 августа, стартует Открытый чемпионат США по теннису. В борьбу вступит, в частности, первая ракетка России Дарья Касаткина и другие российские теннисистки. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей первого игрового дня в женском одиночном разряде.
18:00 — Ребекка Петерсон (Швеция) — Анна Калинская (Россия)
18:00 — Вероника Кудерметова (Россия) — Донна Векич (Хорватия)
18:00 — Камилла Рахимова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция)
21:00 — Леолия Жанжан (Франция) — Кори Гауфф (США)
21:30 — Хэрриет Дарт (Великобритания) — Дарья Касаткина (Россия)
21:30 — Мартина Тревизан (Италия) — Евгения Родина (Россия)
22:00 — Онс Жабер (Тунис) — Мэдисон Бренгл (США)
23:30 — Элина Аванесян (Россия) — Александра Крунич (Сербия)
23:30 — Людмила Самсонова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия)
Весь календарь доступен на «Чемпионате».
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