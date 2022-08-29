Матс Виландер рассказал, в чём Эмма Радукану уступает Елене Рыбакиной и Иге Свёнтек

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился мнением о 19-летней британской теннисистке Эмме Радукану, которая в 2021 году сенсационно выиграла Открытый чемпионат США, когда ей было 18 лет. В ближайшие две недели Радукану предстоит защита титула на US Open.
По словам Виландера, Радукану не может бить по мячу так, как это делают чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина и двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек.
«Конечно, она (Радукану. — Прим. «Чемпионата») целостный игрок. Но вопрос в том, что она, возможно, не обладает таким убийственным ударом, какой есть у Елены Рыбакиной и Иги Свёнтек», — приводит слова Виландера Eurosport.
Открытый чемпионат США 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:
- 29 августа 2022
-
12:36
-
12:16
-
12:00
-
11:05
-
10:37
-
10:18
-
10:07
-
10:05
-
10:01
-
09:30
-
09:21
-
08:53
-
08:17
-
07:38
-
07:31
-
00:02
- 28 августа 2022
-
23:48
-
23:41
-
23:19
-
22:56
-
22:24
-
22:24
-
21:55
-
21:10
-
20:46
-
19:18
-
19:14
-
18:44
-
18:30
-
18:23
-
17:55
-
17:37
-
16:17
-
15:28
-
15:06