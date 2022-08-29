Матс Виландер рассказал, в чём Эмма Радукану уступает Елене Рыбакиной и Иге Свёнтек

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился мнением о 19-летней британской теннисистке Эмме Радукану, которая в 2021 году сенсационно выиграла Открытый чемпионат США, когда ей было 18 лет. В ближайшие две недели Радукану предстоит защита титула на US Open.

По словам Виландера, Радукану не может бить по мячу так, как это делают чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина и двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек.

«Конечно, она (Радукану. — Прим. «Чемпионата») целостный игрок. Но вопрос в том, что она, возможно, не обладает таким убийственным ударом, какой есть у Елены Рыбакиной и Иги Свёнтек», — приводит слова Виландера Eurosport.

Открытый чемпионат США 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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