Энди Маррей высказался о победе над Новаком Джоковичем в финале US Open

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей вспомнил, как обыграл 21-кратного чемпиона ТБШ серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США 2012 года. В том матче Маррей победил Джоковича со счётом 7:6 (12:10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2. Это был первый титул Энди на мэйджорах.
«Это был важный момент для меня. На меня оказывалось сильное давление. Многое из того, чего я добился в своей карьере к тому моменту, представлялось мне незначительным из-за вопросов, которые мне продолжали задавать о победах на турнирах «Большого шлема». Дескать, достаточно ли я хорош, достаточно ли я здоров, достаточно ли силён духом? Было приятно получить возможность избавиться от этого.
Помню, что я чувствовал перед матчем. Помню, как сидел в раздевалке в одиночестве, невероятно нервничал, испытывал одиночество и сильное давление.
После матча я вернулся на корт, чтобы побыть одному. Я был очень горд собой. Мне не хотелось сходить с ума, праздновать и тому подобное. Я чувствовал себя расслабленно. Я перешёл эту черту, и наступило облегчение», — приводит слова Маррея Eurosport.
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