Ига Свёнтек раскритиковала мячи, которыми будут играть на предстоящем US Open

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек раскритиковала мячи Wilson US Open, которыми будут играть на Открытом чемпионате США.

«Я думаю, что эти мячи ужасны. Особенно после трёх очень тяжёлых игр они становятся все более и более лёгкими. В конце концов, вы даже не можете разогнать их до 170 километров в час, потому что знаете, что он будет лететь как сумасшедший. Да, я думаю, что они очень плохие.

Сейчас мы играем мощно и не можем ослабить руки с этими мячами. Знаю, что есть много игроков, которые жалуются на эти мячи, и многие из них входят в топ-10. Конечно, мы делаем больше ошибок. Поэтому я не думаю, что это действительно приятно смотреть», — приводит слова Свёнтек The Guardian.

US Open — 2022 стартует сегодня, 29 августа, а завершится 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60 102 000.